Суспільство

Росіяни кваліфікували підрив потяга з паливом у Бурятії, як “теракт”

1 Грудня 2023 10:10
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росія

Російські пропагандисти кваліфікували підрив Північномуйського тунелю у Бурятії, який вчора вночі влаштувала Служба безпеки України, як “теракт”.

Про це пишуть росЗМІ.

Росіяни заявили, що причиною вибухів у тунелі стала “диверсія” і слідчі порушили кримінальну справу за статтею “теракт”.

“30 листопада невідомі підірвали вантажний склад на перегоні “Ітикіт-Окусікан”, що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з’ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення – бригада закріпила потяг і покинула тунель”, – пишуть російські ЗМІ.

Також пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистерн в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе – вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.

Окрім того, як пишуть російські ЗМІ, пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. Чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.


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