Росіяни кілька годин гатили по Костянтинівці: у місті значні руйнування

Від початку доби 22 серпня російські війська завдали численних ударів по Костянтинівці Донецької області. Протягом кількох годин місто перебувало під інтенсивним обстрілом, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, кілька приватних будинків, магазин, будівлю “Укрпошти” та газопровід.
Також відомо про одну постраждалу людину.
Удари наносилися FPV-дронами та авиабомбами ФАБ-250.
У компанії “Донецькоблгаз” уточнили, що внаслідок ворожої атаки постраждала газорозподільна станція. Через серйозні пошкодження в системі втрачено робочий тиск, тож газопостачання у місті повністю припинене.
У підприємстві зазначили, що наразі відновити подачу газу неможливо.