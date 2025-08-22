До України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні повернули 65 громадян

СБУ опублікувала нові докази торгівлі посадовця НАБУ та його батька коноплями з РФ

Росіяни кілька годин гатили по Костянтинівці: у місті значні руйнування

У компанії “Донецькоблгаз” уточнили, що внаслідок ворожої атаки постраждала газорозподільна станція. Через серйозні пошкодження в системі втрачено робочий тиск, тож газопостачання у місті повністю припинене.

Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, кілька приватних будинків, магазин, будівлю “Укрпошти” та газопровід.

Від початку доби 22 серпня російські війська завдали численних ударів по Костянтинівці Донецької області. Протягом кількох годин місто перебувало під інтенсивним обстрілом, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов .