Росіяни ймовірно розстріляли українських військовополонених на Курському напрямку

У соцмережах поширюється відео, яке, ймовірно, зафіксувало жорстокий розстріл українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців, йдеться про воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову беззбройному українському військовополоненому.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець назвав цей інцидент черговим доказом нелюдської жорстокості російської армії та грубим порушенням Женевської конвенції.

«Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!» – заявив Лубінець.

Він також закликав повідомляти будь-яку інформацію щодо цього злочину на «гарячу лінію» Омбудсмана України: 0800 50 17 20.

«Кожен злочин буде розслідувано. Кожен винен – покараний!» – підсумував Лубінець.