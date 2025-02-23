Суспільство

Росіяни ймовірно розстріляли українських військовополонених на Курському напрямку
23 Лютого 2025 18:03
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Жуков Олексій Лаврентійович, 82 бригада, вбили в полоні. Суджанский район Курської області / Скриншот відео
Жуков Олексій Лаврентійович, 82 бригада, вбили в полоні. Суджанский район Курської області / Скриншот відео

У соцмережах поширюється відео, яке, ймовірно, зафіксувало жорстокий розстріл українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців, йдеться про воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову беззбройному українському військовополоненому.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець назвав цей інцидент черговим доказом нелюдської жорстокості російської армії та грубим порушенням Женевської конвенції.

«Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!» – заявив Лубінець.

Він також закликав повідомляти будь-яку інформацію щодо цього злочину на «гарячу лінію» Омбудсмана України: 0800 50 17 20.

«Кожен злочин буде розслідувано. Кожен винен – покараний!» – підсумував Лубінець.


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