Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, – очільник Міноборони

РФ готується до нової атаки на півночі України і хоче долучити для цього 200-300 тисяч військових.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю Reuters.

“Їхня мета — відкрити новий фронт на півночі, щоби почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас, вони продовжують втілювати свою ціль — знищити націю”, — зазначив Умєров.

Росія, як каже Умєров, розгортає більше живої сили і техніки на фронті. Глава українського Міноборони додав, що Росія має близько 500 тисяч військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів і готується долучити до цього числа ще 200-300 тисяч.

Він зазначив, що Україна витримує це, проте їй необхідно більше зброї: “Нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити росіянам проникнути в нашу державу”.