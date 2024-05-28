Політика

Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, – очільник Міноборони

28 Травня 2024 18:49
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війна, росія
Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Суспільне

РФ готується до нової атаки на півночі України і хоче долучити для цього  200-300 тисяч військових.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю Reuters.

“Їхня мета — відкрити новий фронт на півночі, щоби почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас, вони продовжують втілювати свою ціль — знищити націю”, — зазначив Умєров.

Росія, як каже Умєров, розгортає більше живої сили і техніки на фронті. Глава українського Міноборони додав, що Росія має близько 500 тисяч військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів і готується долучити до цього числа ще 200-300 тисяч.

Він зазначив, що Україна витримує це, проте їй необхідно більше зброї: “Нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити росіянам проникнути в нашу державу”.


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