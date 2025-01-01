Польща розпочала головування в Раді ЄС: чого очікує Україна

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє піврічне головування в Раді ЄС. Україна сподівається на тісну співпрацю з Варшавою для просування свого євроінтеграційного курсу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості лідерства, принциповості та рішучості Польщі у цьому процесі. Він побажав успіхів Варшаві у зміцненні європейської єдності.

Сибіга також звернувся до глави польського МЗС Радослава Сікорського, підкресливши необхідність активної співпраці для реалізації спільного порядку денного Україна-ЄС.

“Ми очікуємо нових ініціатив, зокрема щодо посилення військової підтримки України та розширення санкційного тиску на агресора. Прагнемо до прискорення процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластеру 1 та інших, відповідно до результатів скринінгу,” – зазначив Сибіга.

As friendly Poland begins its second @EUCouncil Presidency, we count on Polish leadership, principled stance, and decisiveness. I wish every success to the @POLAND25EU in strengthening Europe. I look forward to working closely with @sikorskiradek to advance the EU-Ukraine agenda. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 1, 2025

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що період головування його країни припадає на “особливий час”, коли можливі важливі події, пов’язані з війною та миром в Україні.