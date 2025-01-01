Політика

Польща розпочала головування в Раді ЄС: чого очікує Україна
1 Січня 2025 16:11
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З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє піврічне головування в Раді ЄС. Україна сподівається на тісну співпрацю з Варшавою для просування свого євроінтеграційного курсу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості лідерства, принциповості та рішучості Польщі у цьому процесі. Він побажав успіхів Варшаві у зміцненні європейської єдності.

Сибіга також звернувся до глави польського МЗС Радослава Сікорського, підкресливши необхідність активної співпраці для реалізації спільного порядку денного Україна-ЄС.

“Ми очікуємо нових ініціатив, зокрема щодо посилення військової підтримки України та розширення санкційного тиску на агресора. Прагнемо до прискорення процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластеру 1 та інших, відповідно до результатів скринінгу,” – зазначив Сибіга.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що період головування його країни припадає на “особливий час”, коли можливі важливі події, пов’язані з війною та миром в Україні.


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Польща розпочала головування в Раді ЄС: чого очікує Україна
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