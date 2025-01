У Новому Орлеані автомобіль в’їхав у натовп. Загинули десять осіб

У Новому Орлеані США в новорічну ніч автомобіль в’їхав у натовп людей у центрі міста, повідомляє CNN.

Інцидент стався на Бурбон-стріт, головній вулиці Французького кварталу та одному з найпопулярніших туристичних місць міста. На цій вулиці розташовується велика кількість барів, ресторанів і нічних клубів – у момент нападу всі вони були заповнені людьми.

За попередніми даними міських екстрених служб, 10 людей загинули, ще 30 були госпіталізовані.

Очевидці розповіли CBS News, що водій автомобіля, врізавшись у натовп, вийшов з машини і відкрив вогонь по людях, які перебували навколо. Поліція у відповідь теж почала стрілянину. Був водій затриманий чи вбитий, незрозуміло. Двоє поліцейських дістали поранення.

Мер Нового Орлеана назвала подію терактом, проте незабаром у ФБР офіційно заявили, що не вважають подію терористичною атакою. У бюро також сказали, що на місці інциденту виявлено саморобні вибухові пристрої.

