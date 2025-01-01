Кримінал

У Новому Орлеані автомобіль в’їхав у натовп. Загинули десять осіб
1 Січня 2025 15:09
читать на русском →
дтп, сша
Поліцейська стрічка та співробітники екстреної служби на Бурбон-стріт у Новому Орлеані / CBS News

У Новому Орлеані США в новорічну ніч автомобіль в’їхав у натовп людей у центрі міста, повідомляє CNN.

Інцидент стався на Бурбон-стріт, головній вулиці Французького кварталу та одному з найпопулярніших туристичних місць міста. На цій вулиці розташовується велика кількість барів, ресторанів і нічних клубів – у момент нападу всі вони були заповнені людьми.

За попередніми даними міських екстрених служб, 10 людей загинули, ще 30 були госпіталізовані.

Очевидці розповіли CBS News, що водій автомобіля, врізавшись у натовп, вийшов з машини і відкрив вогонь по людях, які перебували навколо. Поліція у відповідь теж почала стрілянину. Був водій затриманий чи вбитий, незрозуміло. Двоє поліцейських дістали поранення.

Мер Нового Орлеана назвала подію терактом, проте незабаром у ФБР офіційно заявили, що не вважають подію терористичною атакою. У бюро також сказали, що на місці інциденту виявлено саморобні вибухові пристрої.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Січня 2025 08:43

Транзит російського газу територією України зупинено, – Міненерго
1 Січня 2025 13:51

Припинення транзиту російського газу через Україну: коментар Єврокомісії
1 Січня 2025 12:44

Кількість загиблих у Києві зросла до двох, – КМВА
1 Січня 2025 11:30

Внаслідок атаки РФ на Київ загинула жінка: тіло знайшли під завалами
1 Січня 2025 10:43

Внаслідок атаки дронів на Київ горів Нацбанк
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки