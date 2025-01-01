Суспільство

Сапери очистили понад 250 тисяч гектарів територій у 2024 році
1 Січня 2025 16:34
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міни, міноборони
Табличка "Обережно вибухонебезпечні предмети" / Фото: Суспільне

У 2024 році підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили від вибухонебезпечних предметів 252 823 гектари територій. Значну частину цих площ – 232 105 гектарів – становлять сільськогосподарські угіддя, повідомила пресслужба Міністерства.

Крім того, сапери провели розмінування:

  • 538 кілометрів автодоріг,
  • 163 кілометрів ліній електропередачі,
  • 444 кілометрів залізниць,
  • 52 кілометрів трубопроводів,
  • 178 гектарів житлових територій,
  • 37 гектарів акваторій.

За рік виявлено та знешкоджено 137 821 вибухонебезпечний предмет. З початку повномасштабного вторгнення Росії кількість знешкоджених боєприпасів досягла 416 877 одиниць.

Протягом року ліцензію на розмінування отримали 48 нових операторів, довівши їх загальну кількість до 72. Вони мають право виконувати гуманітарне розмінування в зонах, де не ведуться бойові дії.

Згідно із законом про протимінну діяльність, гуманітарне розмінування виконують виключно сертифіковані оператори. З боку Міністерства оборони до цієї роботи залучаються підрозділи Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.


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