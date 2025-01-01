Суспільство

Понад 300 разів обстріляли росіяни Харків за рік: загинули 94 людини

1 Січня 2025 14:32
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харків
Наслідки обстрілу Харкова / Фото: t.me/ihor_terekhov

У Харкові проаналізували дані про російські атаки за 2024 рік. Росіяни 318 разів обстрілював місто ракетами, дронами та авіабомбами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За рік внаслідок російських обстрілів загинули 94 людини, серед жертв троє дітей. Поранень зазнали 1108 громадян, зокрема 62 дитини.

Повітряна тривога у Харкові лунала 2113 разів протягом 3764 години, що дорівнює 156 добам.

“Ворог не бачить перед собою меж. Його ракети не обирають між школою чи житловим будинком, лікарнею чи дитячим майданчиком”, – написав Терехов.


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