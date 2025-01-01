Святкові салюти в Німеччині спричинили травми й загибель людей

У Німеччині святкування Нового року обернулося трагедією – через вибухи феєрверків загинули п’ятеро людей, ще чимало отримали поранення, повідомляє Deutsche Welle.

Серед жертв – 20-річний юнак, який загинув у Гамбурзі через вибух саморобної петарди. У Берліні кілька людей втратили пальці чи частини рук через необережне поводження з феєрверками.

У Мюнхені постраждали троє дітей, а в Ростоку петарда вибухнула перед обличчям 10-річного хлопчика, спричинивши серйозні травми.

Травми отримали й правоохоронці. У Берліні постраждали 13 поліціянтів, одного з них прооперували після влучання феєрверка в ногу.