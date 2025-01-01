Суспільство

Святкові салюти в Німеччині спричинили травми й загибель людей
1 Січня 2025 16:22
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німеччина
Ілюстративне фото / pixabay

У Німеччині святкування Нового року обернулося трагедією – через вибухи феєрверків загинули п’ятеро людей, ще чимало отримали поранення, повідомляє Deutsche Welle.

Серед жертв – 20-річний юнак, який загинув у Гамбурзі через вибух саморобної петарди. У Берліні кілька людей втратили пальці чи частини рук через необережне поводження з феєрверками.

У Мюнхені постраждали троє дітей, а в Ростоку петарда вибухнула перед обличчям 10-річного хлопчика, спричинивши серйозні травми.

Травми отримали й правоохоронці. У Берліні постраждали 13 поліціянтів, одного з них прооперували після влучання феєрверка в ногу.


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