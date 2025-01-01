Хакери ГУР “привітали” росіян кібератакою на “Лукойл”

З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на об’єкти російського нафтового сектору.

Про це повідомили “Суспільному” джерела у спецслужбах.

Основним об’єктом атаки стали цифрові ресурси нафтової компанії “Лукойл”, яка підтримує російські окупаційні війська. Унаслідок атаки клієнти компанії втратили можливість проводити оплату на АЗС через мобільний додаток.

Крім того, було уражено цифрові ресурси смарт-терміналів “Евотор”, зокрема вебсайт, особистий кабінет користувача, мобільний застосунок і касову платіжну систему. Також під удар потрапила єдина система цифрового маркування товарів “Честный знак”.