Під час окупації уродженець Бєлгородської області катував жителів Харківщини: розслідування завершено

Судитимуть росіянина, який під час окупації Харківщини катував людей, серед яких був онкохворий чоловік. Обвинувачений – громадянин РФ родом з Бєлгородської області. Останні роки він мешкав у селі Стрілеча Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обставили справи

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення чоловік виконував обов’язки керівника самопроголошеного органу народної поліції на тимчасово окупованій території Липецької громади Харківської області на посаді начальника дільничних. Він володів інформацією про місцевих мешканців у громаді, тому знав, з ким потрібно “проводити профілактику” за проукраїнську позицію.

Російські військові силоміць затримували людей та відвозили до катівень, що були облаштовані у будівлі МПП “Гоптівка” та у підвалі багатоповерхівки у селі Стрілеча Харківського району.

“Окупанти разом з обвинуваченим завдавали людям хаотичні удари гумовими кийками, електрошокером, били деревʼяним молотком по голові. Також вони через рушник лили на обличчя потерпілих воду, блокуючи тим самим доступ повітря. Обвинувачений цю екзекуційну процедуру цинічно називав “банним днем”, – розповіли в прокуратурі.

Також злочинець примушував жертв брати участь в “армійських іграх”, що передбачали перевдягнення в прикордонників чи поліцейських та виконання певних завдань. Затриманих годували недоїдками після військових РФ.

“Встановлено, що однією з жертв росіян був онкохворий цивільний чоловік, у якого найтяжча стадія раку. Фігурант, нехтуючи всім, забив його майже до полусмерті, намагаючись “вибити” інформацію про ЗСУ. Така ненависть до потерпілого була спричинена тим, що його син є українським військовослужбовцем”, – йдеться в повідомленні.

Що загрожує обвинуваченому

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.