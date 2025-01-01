В Офісі Президента назвали кількість “шахедів”, якими РФ атакувала центр Києва

За попередніми даними, будинки в центрі Києва 1 січня атакували щонайменше чотири ударні дрони Shahed. Правоохоронці та експерти продовжують дослідження.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
За даними ДСНС, після ранкової атаки кількість жертв у Києві зросла: двоє загиблих, шестеро поранених, чотирьох людей вдалося врятувати.
У Печерському районі:
- рятувальники ліквідували масштабну пожежу – горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв. м;
- локалізували загоряння у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах багатоквартирного будинку на площі 70 кв. м. Сталося часткове руйнування з шостого по четвертий поверхи.
У Святошинському районі:
- рятувальники загасили вогонь у двох гаражах;
- пошкоджено багатоквартирний будинок, дев’ять автомобілів, трамвай й трамвайна колія.
На місці ударів працюють психологи ДСНС.