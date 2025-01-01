Суспільство

В Офісі Президента назвали кількість “шахедів”, якими РФ атакувала центр Києва

1 Січня 2025 14:07
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дрони, київ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки дронів на Київ 1 січня / Фото: ДСНС України

За попередніми даними, будинки в центрі Києва 1 січня атакували щонайменше чотири ударні дрони Shahed. Правоохоронці та експерти продовжують дослідження.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За даними ДСНС, після ранкової атаки кількість жертв у Києві зросла: двоє загиблих, шестеро поранених, чотирьох людей вдалося врятувати.

У Печерському районі:

  • рятувальники ліквідували масштабну пожежу – горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв. м;
  • локалізували загоряння у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах багатоквартирного будинку на площі 70 кв. м. Сталося часткове руйнування з шостого по четвертий поверхи.

У Святошинському районі:

  • рятувальники загасили вогонь у двох гаражах;
  • пошкоджено багатоквартирний будинок, дев’ять автомобілів, трамвай й трамвайна колія.

На місці ударів працюють психологи ДСНС.

Ліквідація атаки “шахедів” на Київ 1 січня / Фото: ДСНС України

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