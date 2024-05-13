Суспільство

Росіяни хочуть окупувати Вовчанськ і вийти до дамби біля Липців, – Синєгубов

13 Травня 2024 20:06
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війна, окупація
Вовчанськ, Харківська область, / Фото: Суспільне

Російські окупаційні війська намагаються окупувати прикордонний Вовчанськ, а також вийти до дамби біля населеного пункту Липці у Харківській області.

Про це розповів керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, повідомляє  “Суспільне”.

“У Вовчанську важка ситуація. Ворог дійсно намагається спробувати абсолютно різні тактики, застосовує різні маневри. Намагається взяти у напівоточення чи оточення, наші сили цьому протидіють. Подекуди групи окремі виходили зі східного напрямку, навіть із південного напрямку, однак одразу знищувались нашими військами. Тому за Вовчанськ, там стоїть наша лінія фронту фактично. Ворога ми наразі стримуємо”, – сказав Синєгубов.

На Липецькому напрямку росіяни намагаються зайняти стратегічну позицію щодо дамби, однак там наші воїни ворога стримують.

“Ми очікували дійсно певного розширення фронту по Золочівському напрямку, так само і не відступаємо з цієї позиції, що це можливий фактично сценарій. Однак, дійсно, аналізуючи позиції по всім абсолютно напрямкам — і по Вовчанському, і по Липецькому напрямку, ворог, дійсно, як зазначав у тому числі президент України, може посилювати свою присутність, свої війська на тому чи іншому напряму, бо все ж таки успіхів, на яких він очікував, які він ставив собі за мету по певних просуваннях, по певних напрямках — таких цілей він не, відповідно, досягнув”, – сказав очільник ОВА.


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