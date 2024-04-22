Кримінал

Росіяни б’ють по Харкову і області

22 Квітня 2024 16:46
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обстріли
Північна Салтівка у Харкові / Фото: Суспільне

У Харкові пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги і повідомлень про загрозу балістики.

Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.

“Цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив Терехов.

Також окупанти завдали двох ударів КАБами по Дергачах, повідомив речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.

За його словами, один удар прийшовся по полях в межах міста, інший — в районі приватного сектору. За попередніми даними, травмованих немає.

Під ударом також опинився населений пункт Золочів, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Інформації про поранених медики не отримували.


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