Росіяни б’ють по Харкову і області

У Харкові пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги і повідомлень про загрозу балістики.

Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.

“Цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив Терехов.

Також окупанти завдали двох ударів КАБами по Дергачах, повідомив речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.

За його словами, один удар прийшовся по полях в межах міста, інший — в районі приватного сектору. За попередніми даними, травмованих немає.

Під ударом також опинився населений пункт Золочів, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Інформації про поранених медики не отримували.