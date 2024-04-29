Кримінал

Росіяни б’ють КАБами по Харкову

29 Квітня 2024 18:50
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харків, обстріли
Жінка викидає уламки з вікна будівлі Харківської лікарні №3, пошкодженої внаслідок російського ракетного удару, 27 квітня 2024 року / Фото Reuters

У Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, по місту бʼють КАБами.

За інформацією Харківського міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано приліт у зону житлової забудови міста.

“Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На даний момент є відомості про одну поранену жінку”, – повідомив Терехов у соцмережі.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог вдарив по по Київському району Харкова.

Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу.

Він також додав, що окрім Харкова, армія рф завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району.

“На цю хвилину – без постраждалих”, – написав Синєгубов у соцмережі.


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Росіяни б’ють КАБами по Харкову
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