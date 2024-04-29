Росіяни б’ють КАБами по Харкову

У Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, по місту бʼють КАБами.

За інформацією Харківського міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано приліт у зону житлової забудови міста.

“Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На даний момент є відомості про одну поранену жінку”, – повідомив Терехов у соцмережі.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог вдарив по по Київському району Харкова.

Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу.

Він також додав, що окрім Харкова, армія рф завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району.

“На цю хвилину – без постраждалих”, – написав Синєгубов у соцмережі.