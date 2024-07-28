Кримінал

Росіяни били по Харкову протикорабельними ракетами
28 Липня 2024 18:02
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обстріли
Протикорабельна ракета Х-35 / Фото: wikipedia

Російські окупаційні війська у неділю, 28 липня, завдали ракетного удару по Харкову двома протикорабельними ракетами Х-35У.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

З початку доби з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно росіяни завдали два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Цілили у район населеного пункту Вовчанськ.

Також окупанти бомбардували п’ятьма КАБами Петропавлівку, Табаївку та Богуславку на Харківщині.

Як повідомляли в обласній прокуратурі, удари наносились по одному з транспортних підприємств у Слобідському районі.

Внаслідок вибухів травмованих чи загиблих осіб немає.


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