Ракетні удари завдавалися по транспортному підприємству Харкова – прокуратура

Сьогодні близько 11:00 росіяни завдали два ракетних удари по Слобідському району міста Харкова. Удари наносились по одному з транспортних підприємств району.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За інформацією речника відомства Дмитра Чубенка, попередньо, для обстрілів використовувалися ракети типу Х-35 або Х-59. Зараз на місці працюють вибухотехніки, криміналісти, прокурори та слідчі з метою встановлення точного типу боєприпасів

“Внаслідок вибухів травмованих чи загиблих осіб немає. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження”, – заявив Чубенко.