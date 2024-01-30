Кримінал

Росіяни били по Харківщині “Іскандерами”, – Синєгубов

30 Січня 2024 20:37
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ракетний удар

Російські окупанти сьогодні, 30 січня, увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою “Іскандер-М”.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Золочівської громади Богодухівського району пошкоджено будинок. Постраждалих немає.

При цьому було завдано повторного ракетного удару по населеному пункту Малоданилівської громади. Ймовірно, ворог застосовував ракету “Іскандер-М”. Деталі ще уточнюють, щодо постраждалих інформації немає.


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