Росіяни авіабомбою дуже пошкодили міст у Херсоні

У Херсоні росіяни авіабомбою знищили міст, який з’єднував Острів (частина Корабельного району) з рештою міста.

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби.

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Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.

Пізніше стало відомо, що авіабомба не знищила міст у Херсоні, але сильно його пошкодила.

На дорожньому полотні видно величезну дірку.