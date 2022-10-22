Суспільство

Росіяни атакують Захід України, в багатьох містах чутно вибухи

22 Жовтня 2022 09:36
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вибух

Під час повітряної тривоги вранці 22 жовтня у Хмельницькому прогримів вибух. Потім повідомили про звуки вибухів у Луцьку та на Рівненщині та інші.

Є повідомлення, що під час вибухів в деяких містах почало знов зникати світло.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО, і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Про вибухи у Хмельницькому повідомив мер Олександр Симчишин. 

“Друзі, залишайтеся в укриттях. Є вибух. Поки без деталей”, – написав він. Деталі обіцяє згодом.

Таке ж повідомлення з’явилось від мера Луцька Ігоря Поліщука.

“Увага! Перебувайте в укритті! Деталі згодом!” – повідмляє Поліщук.

Мер Рівного Олександр Третяк у Facebook повідомив про “певну ситуацію” в місті і закликав усіх мешканців залишатися в укриттях.

В команді президента уже відреагували на масований ракетний обстріл України цим ранком. За словами Андрія Єрмака, ЗСУ готують окупантам сильну відповідь.

“Чергові ракетні обстріли від терористів, які воюють з цивільною інфраструктурою та людьми. Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь”, – написав Єрмак.


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