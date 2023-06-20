Росіяни атакують на Лимано-Куп’янському напрямку

Російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергія Череватого.

«Ворог активізувався на Лимано-Куп’янському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку. Атакували штурмові сили, так звані «Шторм Z». Повторення практики, яку вони раніше використовували у Бахмуті, призвело до таких же наслідків – 146 окупантів знищені, 190 поранені», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, перед атакою противник завдав понад 500 ударів з артилерії та здійснив вісім авіанальотів.