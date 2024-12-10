Росіяни атакували Запоріжжя: 11 поранених, зруйнована приватна клініка

У вівторок, 10 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого постраждали 11 людей, серед них двоє лікарів. Зруйновано приватну поліклініку, а також пошкоджено прилеглі будівлі.

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, спочатку повідомлялося про двох поранених. Однак згодом кількість постраждалих зросла до 11 осіб, одна людина перебуває у важкому стані.

“Внаслідок удару росіян по Запоріжжю 11 людей отримали поранення. Серед них — двоє медиків. Один із поранених у важкому стані,” — зазначив очільник ОВА.

На місці трагедії працюють медики, рятувальники ДСНС та співробітники поліції.

Перед атакою, близько 15:00, у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами. За кілька хвилин після цього пролунали вибухи.