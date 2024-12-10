Кримінал

Росіяни атакували Запоріжжя: 11 поранених, зруйнована приватна клініка
10 Грудня 2024 16:31
читать на русском →
атаки ворога, запоріжжя
Наслідки удару / Іван Федоров

У вівторок, 10 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого постраждали 11 людей, серед них двоє лікарів. Зруйновано приватну поліклініку, а також пошкоджено прилеглі будівлі. 

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, спочатку повідомлялося про двох поранених. Однак згодом кількість постраждалих зросла до 11 осіб, одна людина перебуває у важкому стані.

“Внаслідок удару росіян по Запоріжжю 11 людей отримали поранення. Серед них — двоє медиків. Один із поранених у важкому стані,” — зазначив очільник ОВА.

На місці трагедії працюють медики, рятувальники ДСНС та співробітники поліції.

Перед атакою, близько 15:00, у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами. За кілька хвилин після цього пролунали вибухи.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Грудня 2024 20:43

США виділили Україні позику на $20 млрд з конфіскованих російських активів
10 Грудня 2024 18:54

Щоб остаточно закрити небо нам потрібно ще 10-12 Patriot – Зеленський
10 Грудня 2024 17:45

Трамп назвав Трюдо губернатором штату Канада
10 Грудня 2024 17:32

Найбільші банки України обмежують карткові перекази: подробиці меморандуму
10 Грудня 2024 16:31

Росіяни атакували Запоріжжя: 11 поранених, зруйнована приватна клініка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки