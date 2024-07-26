Кримінал

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА та балістичною ракетою
26 Липня 2024 07:37
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обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

У ніч на 26 липня 2024 року росіяни атакували України ударними БпЛА типу “Shahed” та балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 “шахедів”. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, в місті Ніжин пошкоджено об’єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Крім того, поранено цивільну особу.

По Донечині росіяни вдарили ракетою, під ударом була промислова зону міста Краматорськ. Як повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко, виникла пожежа на підприємстві. Інформація щодо травмованих та загиблих наразі не надходила.

В Укренерго повідомили, що РФ  завдала ударів по об’єктах енергетики в Житомирській і Чернігівській областях. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено.


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