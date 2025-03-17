Кримінал

Росіяни атакували Україну понад 170 безпілотниками
17 Березня 2025 09:13
читать на русском →
Збитий російський ударний БПЛА / Фото: ЗМІСТ
Збитий російський ударний БПЛА / Фото: ЗМІСТ

Російські окупаційні війська у ніч проти 17 березня атакували Україну 174 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 90 цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях”, – йдеться у повідомленні.

Ще 70 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина,  Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини

17 Березня 2025 11:38

Очільник МЗС назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
17 Березня 2025 10:14

Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України
17 Березня 2025 09:13

Росіяни атакували Україну понад 170 безпілотниками
17 Березня 2025 08:35

США виходять із міжнародної слідчої групи, що розслідує злочини РФ у війні проти України, – NYT
17 Березня 2025 07:51

Ворог вночі атакував об’єкти інфраструктури кількох регіонів України

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки