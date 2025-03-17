Росіяни атакували Україну понад 170 безпілотниками

Російські окупаційні війська у ніч проти 17 березня атакували Україну 174 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 90 цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях”, – йдеться у повідомленні.

Ще 70 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.