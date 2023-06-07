Кримінал

Росіяни атакували “шахедом” приватний будинок на Сумщині – дві людини загинуло

7 Червня 2023 10:52
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суми

Сьогодні близько 3 год 15 хв окупанти атакували, за попередніми даними, безпілотником типу «Шахед» цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині. Унаслідок сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому проживало дві родини.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, у одному помешканні загинув 41-річний чоловік, у іншому загинула 60-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ в Сумській області.


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