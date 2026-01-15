        Події

        Четверо дітей поранені через атаку БпЛА на Сумщині

        Галина Шподарева
        15 Січня 2026 09:06
        Пошкоджений ударом російського дрона будинок / Фото: Сумська ОВА
        Пошкоджений ударом російського дрона будинок / Фото: Сумська ОВА

        14 січня, близько 23:15, росіяни атакували безпілотником приватний будинок у Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. У результаті удару постраждали четверо дітей.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Поранення дістали четверо дітей – 13-річний хлопчик та дівчата віком 17, 15 та 6 років.

        “Їм надано допомогу на місці без подальшої госпіталізації”, – йдеться в повідомленні.

        Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).


