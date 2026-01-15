Четверо дітей поранені через атаку БпЛА на Сумщині

У Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: фото з місця

“Їм надано допомогу на місці без подальшої госпіталізації”, – йдеться в повідомленні.

Поранення дістали четверо дітей – 13-річний хлопчик та дівчата віком 17, 15 та 6 років.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

14 січня, близько 23:15, росіяни атакували безпілотником приватний будинок у Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. У результаті удару постраждали четверо дітей.