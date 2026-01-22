Ексмеру Сум оголосили підозру у службовій недбалості зі збитками понад 8 млн грн

Колишньому Сумському міському голові повідомили про підозру у службовій недбалості, яка завдала комунальному підприємству “Міськводоканал” збитків майже на 8,2 млн гривень. Слідство вважає, що посадовець підписав рішення про скасування правил приймання стічних вод, попри застереження профільних служб та екологів.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, міський голова виніс на голосування сесії Сумської міської ради ініційоване групою депутатів питання щодо скасування правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми.

Своєю чергою КП “Міськводоканал” та правове управління міської ради наголошувало на відсутності законних та обґрунтованих підстав для ухвалення такого рішення, а Професійна асоціація екологів України попереджала про можливу екологічну катастрофу для річки Псел та міста Суми в разі скасування зазначених правил через неконтрольоване скидання недоочищених стічних вод.

“Попри всі застереження, міський голова підписав рішення сесії, а надалі не вжив жодних заходів для зупинення його дії чи скасування у судовому порядку, а також не ініціював розробку та затвердження нових правил”, – йдеться в повідомленні.

Відтак КП “Міськводоканал» при стягненні плати за скид забруднюючих речовин у міську каналізацію впродовж 1 року та 6 місяців вимушено було застосовувати загальнодержавні правила, які не враховують місцеві особливості та є значно нижчими. Надалі за позовом КП “Міськводоканал” суд визнав протиправним та нечинним рішення Сумської міської ради щодо скасування зазначених правил.

Відповідно до висновку експертизи, за період, коли підприємці сплачували за скид забруднюючих речовин за загальнодержавними правилами, КП “Міськводоканал” недоотримало 8 млн 179 тис. грн. Колишньому Сумському міському голові повідомлено про підозру за фактом вчинення службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).