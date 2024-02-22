Росіяни атакували прифронтову ТЕС: шестеро енергетиків постраждали

Російські окупанти вкотре атакували прифронтову теплоелектростанцію «ДТЕК Енерго». Унаслідок обстрілу постраждали шість енергетиків.

Про це повідомили в компанії.

Унаслідок обстрілу п’ятеро енергетиків були контужені, ще одна працівниця зазнала легких поранень. Працівникам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Окрім того, унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики почали усувати наслідки.

У «ДТЕК Енерго» повідомили, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції компанії були обстріляні росіянами близько 40 разів.