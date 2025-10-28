        Суспільство

        Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та безпілотниками

        Віктор Алєксєєв
        28 Жовтня 2025 09:03
        Наслідки удару по приватному будинку у Нікопольському районі / Фото з Telegram Владислав Гайваненко
        Ворожі війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

        Під вогнем опинилися Нікополь і Покровська громада. Внаслідок обстрілів загорілися приватний будинок і господарська споруда, пожежі ліквідовано. Пошкоджень зазнали сільськогосподарське підприємство та газогін.

        Крім того, удар безпілотника зафіксовано по території Шахтарської громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури.

        За попередньою інформацією, люди не постраждали.


