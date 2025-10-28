Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та безпілотниками

НАБУ та САП знайшли в глави АМКУ Кириленка ще 20 об’єктів нерухомості та люксове авто

FT: Росія посилила наступ на сході України, частина її сил увійшла до Покровська

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім того, удар безпілотника зафіксовано по території Шахтарської громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Під вогнем опинилися Нікополь і Покровська громада. Внаслідок обстрілів загорілися приватний будинок і господарська споруда, пожежі ліквідовано. Пошкоджень зазнали сільськогосподарське підприємство та газогін.