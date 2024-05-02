Росіяни атакували Харківщину авіабомбами, поранені діти

Російські окупаційні війська завдали ударів з авіації по Дергачах Харківської області.

Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі та приватним будинкам поранення отримали четверо дітей 8-ми, 9-ти, 14-ти і 16-ти років, а також чоловік 76-ти років”, – повідомив Задоренко.

Керівник МВА зазначив, що ця Інформація попередня. Додаткові обставини уточнюються.

UPD. 16:40 Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них – діти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.

75-річному чоловіку надали допомогу на місці.