Політика

Росіяни атакували Харків: загинула людина, є поранені
1 Лютого 2025 08:48
читать на русском →
Ілюстративне фото / Фото ДСНС
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Російська армія вранці 1 лютого завдала масованих ударів по Харкову та області, спричинивши руйнування житлової інфраструктури.

За інформацією поліції, близько 07:40 внаслідок удару БпЛА в Харкові загорівся житловий будинок. Попередньо, загинув один чоловік, ще четверо цивільних отримали поранення.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула.

“На цю хвилину, 5 постраждалих внаслідок прильоту у Холодногірському районі”, – написав він у Telegram.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, попередньо удар по Харкову було скоєно БПЛА типу «Шахед».

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та документування воєнних злочинів РФ.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Лютого 2025 10:27

Зеленський про нічний обстріл: “Кожен терористичний акт доводить, що нам потрібно більше ППО”
1 Лютого 2025 11:08

Масована атака на Запоріжжя: поранено цивільного, зруйновано житло та підприємства
1 Лютого 2025 09:16

У Полтаві російська ракета вбила щонайменше двох людей
1 Лютого 2025 09:01

Ворог атакував Полтаву. Є влучання в житловий будинок
1 Лютого 2025 08:48

Росіяни атакували Харків: загинула людина, є поранені
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки