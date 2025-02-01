Росіяни атакували Харків: загинула людина, є поранені

Російська армія вранці 1 лютого завдала масованих ударів по Харкову та області, спричинивши руйнування житлової інфраструктури.

За інформацією поліції, близько 07:40 внаслідок удару БпЛА в Харкові загорівся житловий будинок. Попередньо, загинув один чоловік, ще четверо цивільних отримали поранення.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула.

“На цю хвилину, 5 постраждалих внаслідок прильоту у Холодногірському районі”, – написав він у Telegram.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, попередньо удар по Харкову було скоєно БПЛА типу «Шахед».

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та документування воєнних злочинів РФ.