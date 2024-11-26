Кримінал

Росіяни атакували електроінфраструктуру Тернополя
26 Листопада 2024 07:14
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У Тернополі після нічного удару російських окупантів по енергетичній інфраструктурі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.

Про це заявив керівник штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал.  

Внаслідок атаки дронів-камікадзе було пошкоджено енергетичні об’єкти, що забезпечують живлення міста.  

“Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Сподіваємося, це відбудеться якнайшвидше”, — зазначив Надал.  

Водоканал Тернополя поступово відновлює централізоване водопостачання, але можливе зниження тиску.

Щодо теплопостачання, більшість котелень уже функціонують, і їх робота також підтримуватиметься генераторами за потреби.  

Освітні заклади, включно зі школами та дитячими садками, працюють у звичайному режимі. Ті установи, де відсутнє централізоване електропостачання, користуватимуться генераторами.  

У місті тимчасово зупинено рух тролейбусів. Замість них на маршрути вийшли автобуси, зокрема великогабаритні, які обслуговуватимуть маршрути тролейбуса №11.  


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