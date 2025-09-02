Росіяни атакували дронами Білу Церкву та Суми: є жертви та поранені

У ніч на 2 вересня росіяни атакували дронами Білу Церкву та Суми. Унаслідок ударів є загиблий та поранені, серед яких дитина. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.
Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Білій Церкві фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
Тіло загиблого чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
У Сумах внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.