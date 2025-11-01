        Суспільство

        Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули люди, пошкоджена інфраструктура

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 20:21
        Російські війська 1 листопада здійснили серію ударів по Дніпропетровській області, унаслідок яких загинули та постраждали люди. Про це повідомила ДСНС України.

        Ворожі дрони спричинили пожежі у кількох громадах Дніпропетровщини / Фото: ДСНС

        У Марганці загинув чоловік, ще чоловік і жінка отримали травми.

        У Нікополі внаслідок атаки FPV-дроном спалахнула будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 80 квадратних метрів.

        Увечері ворог атакував Самарівський район — загорівся магазин, який оперативно гасять вогнеборці. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, поранення отримали 8 людей, усіх госпіталізовано.
        Половина постраждалих перебуває у важкому стані, решта — середньої тяжкості.

        Крім того, у Шахтарській та Петропавлівській громадах Синельниківського району внаслідок ударів дронів пошкоджено об’єкти інфраструктури.

        Усі служби області працюють на місцях, тривають аварійно-рятувальні роботи.


