Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули люди, пошкоджена інфраструктура

Російські війська 1 листопада здійснили серію ударів по Дніпропетровській області, унаслідок яких загинули та постраждали люди. Про це повідомила ДСНС України.

Ворожі дрони спричинили пожежі у кількох громадах Дніпропетровщини / Фото: ДСНС

У Марганці загинув чоловік, ще чоловік і жінка отримали травми.

У Нікополі внаслідок атаки FPV-дроном спалахнула будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 80 квадратних метрів.

Реклама

Реклама

Увечері ворог атакував Самарівський район — загорівся магазин, який оперативно гасять вогнеборці. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, поранення отримали 8 людей, усіх госпіталізовано.

Половина постраждалих перебуває у важкому стані, решта — середньої тяжкості.

Крім того, у Шахтарській та Петропавлівській громадах Синельниківського району внаслідок ударів дронів пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Усі служби області працюють на місцях, тривають аварійно-рятувальні роботи.