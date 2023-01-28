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Росіяни атакували, але втратили понад 240 бійців за добу у Вугледарі

28 Січня 2023 16:47
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донецьк

Російські військові зараз намагаються зробити все можливе для того, щоб захопити Вугледар. На це вони кидають безліч своїх бійців. Лиш за минулу добу вони втратили під час атак кількасот окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає 24 Канал. За його словами, ворог упродовж декількох місяців намагається прорвати оборону у Вугледарі. Але йому це не вдається і він продовжує зазнавати втрат.

За словами Череватого, лиш за минулу добу ворог завдав 299 ударів. Для цього використовував усі наявні системи залпового вогню, артилерію. Зафіксували також 34 штурми. Але жоден із них не увінчався успіхом. Ба більше, ворог зазнав втрат:

  • 108 російських військових убито;
  • 136 окупантів зазнали поранень.

“Вони хочуть, прорвавши нашу оборону, рухатися далі. В район Покровська, Добропілля. Мета цих агресивних дій – захопити підконтрольну Україні частину Донеччини. І це подадуть як ціль так званої “спецоперації”. Буцімто відбудеться звільнення народу “ЛНР” і “ДНР”, – наголосив Череватий.

Водночас він нагадав, що ворогові це не вдається ось уже який місяць. Окупанти від початку повномасштабного вторгнення намагаються вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. Але зробити це не можуть. І, підкреслив він, наші воїни зараз роблять усе можливе і неможливе, щоб і цього разу плани загарбників провалилися.


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