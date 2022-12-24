Росіянам, які викрадали людей на Харківщині присудили 11 років тюрми

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи, які вчиняли воєнні злочини у Харківській області.

Під час захоплення Ізюмського району вони виконували завдання москви щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України. Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні цього року. В результаті чого четверо російських спецпризначенців було затримано.

Суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув’язнення кожному.

Серед них двоє – кадрові співробітники 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії.

Саме вони на початку вересня цього року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

Таким чином загарбники проводили допити і намагалися «вибити» інформацію про інших українських патріотів.