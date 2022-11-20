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Росіянам не дає спокою наша ППО, вони намагаються вирахувати позиції – Гуменюк

20 Листопада 2022 12:23
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ппо

Росія намагається вирахувати позиції української протиповітряної оборони, заявила речниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Про це повідомила Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє УП.

“Їм не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту. Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, – спокійно, працюють наші.

Пам’ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили”, – зауважила вона.

Гуменюк просить людей не забувати про потужність інформаційного фронту.


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