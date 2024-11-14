Суспільство

Росіян вибили з Куп’янська, – МВА
14 Листопада 2024 10:28
читать на русском →
війна, куп'янськ
Скриншот з відео DeepState

Російські штурмові групи прорвалися до Куп’янська на Харківщині, однак були знищені, і ворогу не вдалося закріпитися.

Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає  “Думка“.

За його словами, російський десант прорвався до лівобережної частини міста 13 листопада, але вже до ранку 14 листопада ситуація була під контролем українських сил.

За даними DeepState, окупанти спробували атакувати Куп’янськ, висунувши дві колони техніки з району Лиману Першого. Українські військові знищили частину техніки, а з пошкодженої “мотолиги” окупанти намагалися закріпитися у будинках. 

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська, замасковані у форму ЗСУ, наступали на Куп’янському напрямку в чотири хвилі, задіявши близько 15 одиниць бронетехніки. Українським захисникам вдалося повністю зупинити атаку та знищити всю ворожу техніку.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Листопада 2024 13:31

За тиждень курського контрнаступу росіяни поки мало чим можуть похвалитися, – Forbes
14 Листопада 2024 13:09

На Донеччині росіяни застрелили жінку, яка просто йшла вулицею
14 Листопада 2024 12:34

На Харківщині під час пожежі загинули 5 людей, з них – 4 дитини
14 Листопада 2024 11:43

Вночі “шахед” влучив у промисловий об’єкт на Полтавщині
14 Листопада 2024 10:28

Росіян вибили з Куп’янська, – МВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки