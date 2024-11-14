Росіян вибили з Куп’янська, – МВА

Російські штурмові групи прорвалися до Куп’янська на Харківщині, однак були знищені, і ворогу не вдалося закріпитися.

Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає “Думка“.

За його словами, російський десант прорвався до лівобережної частини міста 13 листопада, але вже до ранку 14 листопада ситуація була під контролем українських сил.

За даними DeepState, окупанти спробували атакувати Куп’янськ, висунувши дві колони техніки з району Лиману Першого. Українські військові знищили частину техніки, а з пошкодженої “мотолиги” окупанти намагалися закріпитися у будинках.

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська, замасковані у форму ЗСУ, наступали на Куп’янському напрямку в чотири хвилі, задіявши близько 15 одиниць бронетехніки. Українським захисникам вдалося повністю зупинити атаку та знищити всю ворожу техніку.