Економіка

Росіян чекають проблеми з користуванням картками Visa і Mastercard 
22 Жовтня 2024 11:18
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банки, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У низки російських банків в кінці 2024 році закінчаться сертифікати безпеки чипів карт Visa і Mastercard, що, ймовірно, призведе до проблем із розрахунками.

Про це розповіли російському “РБК” чотири джерела на платіжному ринку РФ і представники найбільших банків, пише The Moscow Times.

За словами одного зі співрозмовників видання, сертифікати безпеки чипів можуть не збігатися з терміном дії самих карток і закуповуватися банками на різні строки: три роки, п’ять років тощо.

До відходу з Росії у 2022 році міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard термін дії цих сертифікатів подовжували, але тепер банки вирішуватимуть самостійно, приймати до оплати ці картки чи ні, зазначив інший співрозмовник.

При цьому функціонування картки залежить від двох банків, які беруть участь у платіжному ланцюжку, – банку-емітента і банку-еквайєра. Однак частина платежів у будь-якому разі може перестати проходити.

“Це не повинно позначитися на масових операціях, але може викликати проблеми з проведенням відкладених операцій, наприклад, під час оплати проїзду в транспорті або офлайн, тобто у випадках, коли POS-термінал не під’єднаний до Мережі”, – говорить джерело РБК.


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