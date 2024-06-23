Росія звинуватила США в обстрілі Севастополя

“Глава” адміністрації анексованого Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив про ракетний удар ЗСУ по місту, нанесений у неділю, 23 червня. За його словами, усі п’ять “повітряних цілей” вдалося збити ППО, але їхні уламки впали в прибережній зоні. “Кількість загиблих зросла до 3 осіб: ми втратили двох дітей і 1 дорослого”, – написав він у черговому оновленні оперативної інформації. Пізніше в МОЗ Росії повідомили, що кількість поранених зросла до 124 осіб, з яких 27 діти.

Міноборони РФ підтвердило в Telegram атаку ЗСУ на Севастополь п’ятьма “поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS, спорядженими касетними бойовими частинами”. Атака відбулася близько 12.15, уточнило міністерство.

“Під час відбиття атаки черговими силами ППО чотири американські ракети було збито. Ще одна ракета внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста”, – ідеться в повідомленні. Міноборони пише, що “внаслідок падіння осколків касетних суббоєприпасів постраждало понад 20 мирних жителів, зокрема діти”, не згадуючи кількості жертв.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що “всі польотні завдання в американські оперативно-тактичні ракети ATACMS вводяться американськими фахівцями на основі власних даних супутникової розвідки США”.

“Тому відповідальність за навмисний ракетний удар по мирних жителях Севастополя несе насамперед Вашингтон, який поставив цю зброю в Україну, а також київський режим”, – йдеться в заяві МО РФ.

“Подібні дії не залишаться без відповіді”, – додали в Москві.