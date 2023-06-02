Політика

Росія звинуватила Київ у застосуванні “бойової сарани”

2 Червня 2023 14:57
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пропаганда

Як повідомляє пропагандистський ресурс РФ РИА “Новости”, сліди розведення великої кількості сарани виявлено у місці базування української армії у “ЛНР”. “Звідти у 2019 році розпочалася навала цих комах на Луганськ та Ростовську область, повідомила військовослужбовець ЗС РФ”, – йдеться у повідомленні.

Представники угруповання “ЛНР” заявили, що “знайшли документи про взаємодію української армії з дослідницьким університетом у США, що займається біомедичною та дослідженнями щодо застосування сарани у військових цілях”.

Зокрема, йдеться далі, до району рибгоспу біля Станиці Луганської мав бути доставлений вантаж від американського наукового центру.

“Якщо подивитися в інтернеті у відкритих джерелах, то ось цей університет (Вашингтонський дослідницький університет зі штату Міссурі) і займався виведенням бойових комах, він перший почав ставити експерименти на сарані. І вантаж саме цього університету, згідно з документами, прибув на територію даного рибгоспу, де базувалися ЗСУ”, – розповіла військовослужбовця, показуючи ангар, де, на її думку, вирощували сарану.


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