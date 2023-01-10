Росія знищила НПЗ у Мерефі під Харковом

Внаслідок ракетного удару російських військ на півночі Харківської області, у селищі Мерефа, знищений нафтопереробний міні-завод. Про це, повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, пише ZN.ua.

“У неділю двома ракетами С-300 був зруйнований міні-НПЗ у Мерефі. Завод готувався у січні видати перші зразки товарної продукції. Представники підприємства кажуть, що відновлення наразі неможливе”, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, у селищі Мерефа Харківської області розташовано найбільший в країні міні-НПЗ, оператором якого є компанія “Альтернатив Енерджі Сорсес Компані”.

Засновником і бенефіціарним власником компанії у відкритих джерелах називається Ярослав Вдовенко.

“Альтернатив Енерджі Сорсес Компані” фігурувала в розслідуваннях Національної поліції як компанія, що випускає фальсифіковані нафтопродукти.

До війни оператор постачав пальне, зокрема, мережі Моtto. За даними учасників ринку, одержувачем продукції міні-НПЗ у Мерефі була також мережа Brent Oil.

А щодо належності самого міні НПЗ, у Харкові його приписували вищим чинам в облдержадміністрації та облраді.

Залишається відкритим питання, чому власники міні-НПЗ не скористалися програмою релокації підприємств, що діє в Україні з березня 2022 року.