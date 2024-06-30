Кримінал

Росія знов бомбить Харків КАБами, не менше шести поранених, в тому числі – немовля
30 Червня 2024 16:56
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обстріл, харків
Ілюстративне фото / Фото Сергій Козлов

Харків в черговий раз зазнав удару російськими авіабомбами.

Внаслідок удару виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на зараз відомо про пʼятьох поранених. Серед них дитина.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, КАБ влучив майже у центрі міста, у цивільне підприємство.

“Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває”, – написав Терехов у соцмережі.


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