Росія знов бомбила Харків, постраждали мирні мешканці

21 вересня близько 23:00 росіяни трьома ФАБ-500 обстріляли Шевченківський район Харкова та передмістя. За інформацією поліції, один з боєприпасів влучив біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку. Пошкоджені фасад та вікна. Зайнялися автівки перед будинком — чотири цивільні транспортні засоби згоріли повністю, пошкоджені – 21.

За медичною допомогою звернулося 20 місцевих мешканців, у тому числі одна дитина 8 років та двоє 17-річних підлітків.

За даними ДСНС, пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу.

З житлового 16-типоверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано 68 осіб.

Вогнеборці ліквідували пожежі 4 автомобілів на загальній площі 50 м кв. Проводились роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду 16-типоверхівки.

Як повідомив сьогодні вранці Харківський міський голова Ігор Терехов, станом на зараз 21 людина постраждала від нічного терористичного обстрілу спального района Харкова. З них майже половина – десятеро – люди, старші 65-ти років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років.

Семеро постраждалих доставлені у медзаклад для надання медичної допомоги.