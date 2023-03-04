Економіка

Росія збирається законсервувати газопроводи “Північні потоки”

4 Березня 2023 16:46
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росія, північний потік

Пошкоджені підводні газопроводи Nord Stream збираються запечатати та законсервувати, оскільки у Росії немає найближчих планів їх ремонту чи відновлення.

Про це повідомляє Reuters.

Газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2», кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним «Газпромом» для перекачування 110 мільярдів кубічних метрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби були розірвані незрозумілими вибухами у вересні, а одна з труб “Північного потоку-2” залишається неушкодженою.

«Газпром» заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але Москва не бачить цього у найближчому майбутньому через напружені стосунки з Заходом.

Одне російське джерело повідомило, що Росія розглядає проект як «похований». Двоє інших сказали, що, хоча немає плану ремонту розірваних трубопроводів, вони принаймні будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.


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