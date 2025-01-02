Суспільство

Росія застосувала понад 70 дронів для атаки на Україну: скільки цілей збила ППО
2 Січня 2025 09:08
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дрони, повітряні сили
Мобільна вогнева група 21-ої окремої бригади НГУ / Фото: Нацгвардія

У ніч на 2 січня, починаючи з 19:00 1 січня, росіяни атакували Україну, застосувавши 72 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів. Дрони запускали з напрямків російських міст Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Один БпЛА ще перебуває в повітрі.


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