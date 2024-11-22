Суспільство

Росія застосувала нову балістичну ракету проти Дніпра: ГУР розкрив деталі про “Кедр”
22 Листопада 2024 13:31
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гур
Ілюстративне фото з відкритих джерел

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу “Кедр”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Ракета, запущена з Астраханської області, досягла міста Дніпро за 15 хвилин. На її борту було встановлено шість бойових частин, кожна з яких несла по шість суббоєприпасів. Швидкість ракети на фінальній стадії польоту перевищувала 11 Махів.

До розробки мобільного ракетного комплексу “Кедр” залучені підприємства військово-промислового комплексу РФ, зокрема:

  • АТ “Корпорация “Московский институт теплотехники” (Москва);
  • АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады” (Волгоград);
  • АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (Москва);
  • АТ “Концерн “Созвездие” (Воронеж);
  • АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (Москва);
  • ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (Москва).

 Ракетний комплекс “Кедр” проходив випробування на полігоні “4-й державний центральний міжвидовий полігон РФ” у місті Капустін Яр (Астраханська область) у жовтні 2023 року та червні 2024 року.


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