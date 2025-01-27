Суспільство

Росія запустила по Україні 104 БпЛА: 57 безпілотників збито
27 Січня 2025 09:24
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Військові мобільної вогневої групи відбивають атаку дронів / Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові мобільної вогневої групи відбивають атаку дронів / Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на 27 січня, починаючи з 20:00 26 січня, військові РФ атакували Україну 104 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 “шахедів” та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.


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