        Росія запустила по Україні 48 БпЛА та чотири ракети “Іскандер”: вибухи лунали в трьох областях

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 09:39
        Рятувальники на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС
        У ніч на 12 серпня, починаючи з 20:00 11 серпня, РФ атакувала Україну 48 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово, а також чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М/KN-23” із Воронезької та Брянської областей.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами — Чернігівщину.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 12 БпЛА та трьох ракет на семи локаціях.


