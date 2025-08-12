Росія запустила по Україні 48 БпЛА та чотири ракети “Іскандер”: вибухи лунали в трьох областях

У ніч на 12 серпня, починаючи з 20:00 11 серпня, РФ атакувала Україну 48 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово, а також чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М/KN-23” із Воронезької та Брянської областей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Реклама

Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами — Чернігівщину.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА та трьох ракет на семи локаціях.