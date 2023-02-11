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Росія запам’ятає цей день: Кулеба анонсував “великі події” на 24 лютого

11 Лютого 2023 10:37
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кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував “великі події” на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор “запам’ятає цей день”. 

Про це він сказав у інтерв’ю Вадиму Карп’яку.

Кулеба зазначив, що 23 та 24 лютого в Нью-Йорку пройдуть “великі події”. Ці дні будуть присвячені виключно агресії Росії та майбутній перемозі України. Водночас він зазначив, що виключення РФ з Радбезу ООН займе певний час, проте світ працюватиме в правильному напрямку. 

“Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: Росія запам’ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України”, – сказав Кулеба.


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